Bocci: "La Fiorentina poche volte riesce a mantenere la porta inviolata. Sarà fondamentale capire le condizioni dei nazionali"

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa Fiorentina, a pochi giorni dalla delicata trasferta di San Siro. Questo un estratto delle sue parole:

“Le trasferte contro le grandi mi preoccupano sempre, perchè la Fiorentina di Italiano è una squadra che prende quasi sempre gol: oggi su Corriere dello Sport è stato sottolineato come i viola in campionato finora abbiano subito gol sempre tranne che in un paio di occasioni. Sono poche le volte che la Fiorentina tiene la porta inviolata e questo sarà un problema, quando subisci gol contro squadre forti come il Milan non è sempre automatico riuscire a farne un paio. La squadra mi era piaciuta molto con la Lazio dove, prima di scivolare su una buccia di banana all’ultimo minuto, aveva fatto tutto bene: l’errore clamoroso di Milenkovic ha regalato tre punti a Maurizio Sarri, neanche lui ormai si aspettava di vincere. Mi auguro che, dopo un secondo ciclo di stagione con più ombre che luci che ci ha fatto perdere lo slancio iniziale, ci sia intenzione di ripartire al meglio ma va tenuto conto anche del calendario. I viola hanno prima la trasferta di Milano, poi la Salernitana in casa, poi nuovamente in trasferta a Roma. Servirà sbagliare poco”.

Ha poi continuato: “Mi sembra che la squadra debba ritrovare in fretta concentrazione ed equilibrio. Dovremo valutare i nostri nazionali, e soprattuto le condizioni in cui torneranno: servirà capire soprattutto quelle degli Nico Gonzalez e Martinez Quarta, che sono fondamentali e torneranno ad allenarsi solo venerdì. Diversa sarà la situazione di Bonaventura, che stasera molto probabilmente non dovrebbe partire dal primo minuto contro l’Ucraina. Nonostante questo non è come essere rimasto al Viola Park, dove avrebbe potuto rilassarsi e recuperare le forze, ed il viaggio di ritorno della Germania sarà comunque lungo."