Il difensore del Pisa Simone Canestrelli ha parlato a TMW direttamente dal Gran Galà del Calcio a proposito del posizionamento in classifica dei nerazzurri e di quello della Fiorentina.

“Vorrei rigiocare la partita con la Fiorentina perché…”

Canestrelli ha dichiarato: "C'è tanta rivalità tra Pisa e Fiorentina, noi andiamo avanti nel nostro percorso e ritengo che la Fiorentina si riprenderà da questo momento. Noi pensiamo a salvarci. Se c'è una partita che vorrei rigiocare di queste undici? Quella con la Fiorentina, penso che meritassimo di vincerla".

Su Gilardino e Dainelli

E sul campionato del Pisa si è espresso così: “Siamo contenti della vittoria del venerdì sera, penso che da un po' facevamo buone prestazioni ma la vittoria ci mancava. I punti sono nove, qualcuno ci manca per tanti motivi ma questo è il campionato, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo raccolto. Gilardino? Un allenatore giovane e molto preparato, mi piace molto il suo modo di porsi e anche il suo staff è davvero ottimo. Nel suo staff c'è Dainelli, non ha bisogno di presentazioni, ci dà una grande mano per la fase difensiva”.