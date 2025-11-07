Un’analisi lucidissima, sono bastate 48 ore per inquadrare i problemi. Un paio di stoccate a Pioli

Quando si ha la mente leggera e assolutamente niente da perdere, si è anche più lucidi e si riesce ad analizzare al meglio ogni situazione. Questa è la condizione che ha vissuto, per una sera, Daniele Galloppa, allenatore ad interim di una Fiorentina che non fa altro che prendere cazzottoni a destra e a sinistra, non solo in campionato, ma adesso anche in Conference League.

La fotografia scattata a fine gara da Galloppa è stata perfetta, da uomo libero non ha dovuto neanche trattenersi per sottolineare quello che non va e per lanciare un paio di stoccate, in via indiretta, anche a chi ha tenuto le redini del gruppo fino all’altro ieri: Stefano Pioli. E gli sono bastate 48 ore per inquadrare il tutto.

Condizione atletica

“Con il passare della partita siamo calati fisicamente”. Ecco qui un primo aspetto, un problema fondamentale. La squadra cala alla distanza e non regge i novanta minuti. Per due-terzi della gara di ieri è stata in vantaggio e ha avuto anche tre-quattro occasioni grandi per chiuderla. Poi ha lasciato, in toto o quasi, l’iniziativa al Mainz che ne ha approfittato per pareggiare prima e vincere la partita allo scadere poi.

Via libera in area viola

“Dentro l’area non marchiamo”. Altra sottolineatura di Galloppa e altra scena vista chiaramente in occasione sia della prima che della seconda rete dei tedeschi. Sull’1-1 Hollerbach e un altro suo compagno di squadra erano assolutamente soli all’altezza del dischetto del rigore, con nessun giocatore in maglia celeste che aveva assorbito i loro inserimenti. Poi ci ha pensato Pongracic, con un liscio, a dare il suo personale via libera agli avversari. Sul 2-1 invece Comuzzo si è perso Lee, lasciandogli quel metro che gli ha consentito di infilare di testa il povero Martinelli. Errori banali se vogliamo, ma errori grandi, sui quali chi subentrerà adesso, dovrà lavorare e anche a lungo.

A Vanoli suggeriamo in maniera molto umile di ripartire da queste parole di Galloppa per indirizzare, almeno nel breve, il proprio lavoro di ricostruzione della squadra.