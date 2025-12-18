Il giornalista e tifoso viola Andrea Bruno Savelli ha parlato a TVPlay, esprimendosi in maniera molto scettica in merito alla possibile salvezza della Fiorentina, per poi parlare anche della voce della cessione della società gigliata.

’De Gea e Kean stanno affossando la Fiorentina’

“Nessuno a Firenze pensa di potersi salvare, non c’è un motivo per farlo. Non è solo il campo, la Fiorentina ha problemi da qualsiasi parte la si guardi. Vanoli è uno dei problemi, la società non c’è più, il presidente non parla, al di là di un’intervista in cui non ha detto niente, e non decide niente. Lo scorso anno centravanti e portiere hanno coperto magagne di gioco clamorose, quest’anno stanno affossando la Fiorentina, sono i problemi della squadra. La prima cosa che farei sarebbe andare dal Napoli a chiedere in prestito per 6 mesi Meret mandando in Campania De Gea: la Fiorentina è senza portiere”.

‘Dove si va a contestare questa società?’

“È circolata una voce classificata come boutade, invece la trattativa tra la cordata rappresentata da Matteo Renzi e la proprietà della Fiorentina esiste: non è a buon punto ma esiste eccome, assolutamente. Quando i tifosi della Fiorentina contestavano i Della Valle andarono in via Tornabuoni, dopo 2 settimane la società fu ceduta. Ora dove si può andare a contestare questa dirigenza?”