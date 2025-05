Di poche ore fa la notizia del rinnovo di contratto di Pietro Comuzzo, che ha firmato con la Fiorentina il prolungamento fino al 2029 con opzione per un altro anno a favore della società viola. Il classe 2005 viola passa da mezzo milione di euro a un milione di stipendio annuo più bonus facilmente raggiungibili a salire, più del doppio.

Una stagione in calando, ma Spalletti lo chiamerà

Le prestazioni del difensore in questa stagione hanno obbligato la società viola a rinnovare la firma, nonostante i minuti siano calati nel finale di stagione. In ogni caso mister Spalletti lo chiamerà con l'Italia anche per il prossimo raduno.

C'è la Juventus. E la cifra…

Il rinnovo però non blinda di fatto il giocatore a Firenze, con diverse squadre che lo hanno nel mirino. A gennaio era stato il Napoli a essere vicinissimo a lui, con Commisso che aveva detto no a più di 30 milioni di euro. Adesso sul giocatore c'è il forte interesse della Juventus, che vuole provarci per l'estate. La cifra oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro, considerando il finale di stagione con meno presenze. Commisso lo venderà al miglior offerente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.