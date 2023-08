"La Fiorentina si è rinforzata e può lottare per l'Europa League. Nzola? Sarà utilissimo a prescindere dai gol"

L'ex attaccante e attualmente commentatore per DAZN Stefan Schwoch ha parlato a Radio Bruno Toscana della prova della Fiorentina a Genova: “Ho fatto la telecronaca della partita e la squadra di Italiano mi ha impressionato. Prestazione enorme, quasi perfetta sotto tutti i punti di vista. Il mister è sempre maniacale nel preparare le sfide, ma non mi aspettavo che la Fiorentina potesse dominare così per novanta minuti”.

E poi ha aggiunto: “Credo che la squadra sia migliorata sia numericamente sia qualitativamente. La Fiorentina può fare un cammino importante in campionato e lottare per la qualificazione in Europa League. Non dico la Champions solo perché ci sono squadre oggettivamente più attrezzate. Nzola? Acquisto azzeccato, dà profondità e possiede quella forza fisica che prima mancava. Regge l'attacco da solo, sarà utilissimo a prescindere dal numero di gol”.