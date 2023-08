Ancelotti: "La Fiorentina può fare un bel campionato"

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è stato intervistato da Radio Serie A dove ha parlato, tra le altre cose, di quello che potrà essere il nostro campionato, con un riferimento anche alla Fiorentina.

"Secondo me ci sono quattro squadre in prima fila per lo Scudetto: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi c’è un gruppo di squadre in seconda fila che cerca di stare lì: Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina che può fare un bel campionato. Credo che la Juventus, possa essere pericolosa, visto che non avrà competizioni europee".