Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in un'intervista a La Repubblica, preannuncia i suoi propositi per la stagione in corso: “Il percorso continua. Può durare ancora tanto, ci potremo imbattere in alcune insidie, ma l’obiettivo è quello di migliorare i numeri dello scorso anno e fare uno step in più”.

Italiano racconta quello che è successo dopo la sconfitta in Conference contro il West Ham: “Volevo sentire il parere del presidente. È stato bello sapere che eravamo allineati sullo stesso concetto: continuare insieme per costruire una Fiorentina ancora più forte e competitiva”.

Ed è anche, almeno apparentemente, soddisfatto del mercato fatto dalla società: “C’è stata grande condivisione di idee. Il mercato è sempre difficile, ma siamo riusciti a centrare quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Direi il 90 per cento”.