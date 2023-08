La Fiorentina riparte in questa stagione portandosi dietro però l'eredità (e anche fardello per certi versi) delle due finali perse lo scorso anno.

Sconfitte che però hanno lasciato “tantissimo” per il tecnico viola Vincenzo Italiano. “Giocarle è stato motivo di grande orgoglio - ha detto l'allenatore a La Repubblica - e il merito va alla squadra che non aveva questo obiettivo. Il percorso europeo ci ha portato maturità ed esperienza, qualità che ci siamo ritrovati alla prima giornata”.

Grande rammarico in particolar modo per la finale persa in Conference League contro il West Ham: “Avevamo tutte le carte in regola per alzare il trofeo - continua Italiano - È stata una nostra mancanza non vincere quella coppa. L’amarezza è stata tanta ma abbiamo vissuto quei momenti come un successo, per come ci siamo arrivati. Dobbiamo prenderci la rivincita, reagire a quella sconfitta e fin dai play-off far vedere come ci brucia ancora non aver alzato quel trofeo”.