Commisso telefona allo spogliatoio e si complimenta con tutti. "Meritavamo qualcosa di più", il solo piccolo rammarico del presidente

Come spesso accade, il presidente Rocco Commisso al termine della partita vinta (e dominata) contro l’Atalanta ha parlato con i suoi dirigenti e lo spogliatoio della Fiorentina, come riferito dallo stesso club gigliato.

“Ci meritavamo di segnare un gol in più…”

Alessandro Ferrari, Daniele Pradè, Vincenzo Italiano e Rolando Mandragora si sono messi in collegamento con gli Stati Uniti direttamente dal Franchi per ricevere le congratulazioni del numero uno viola. Commisso si è complimentato per la grandissima prestazione della squadra sottolineando anche che la Fiorentina avrebbe meritato qualcosa in più in termini di risultato finale.