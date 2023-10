Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan e Inter tra le tante, in diretta alla Bobo TV ha elogiato la Fiorentina per il pareggio strappato nel secondo tempo al Ferencvaros in Conference League: "Nel primo tempo della gara di Conference League non ha fatto bene la Fiorentina, grandissimo invece il Ferencvaros di Stankovic, giocavano uomo a uomo e hanno fatto una grandissima prova fino all'inizio della ripresa. Complimenti a loro che ha fatto una buona partita fin quando hanno retto fisicamente. Poi ha preso campo la Fiorentina con Nico Gonzalez che è un giocatore fenomenale. Vai allo stadio per la Fiorentina e rimani sempre contento, dal secondo tempo fatto anche ieri una partita meravigliosa, sempre aperta"

E aggiunge: "La Fiorentina mi fa impazzire, ieri alla fine poteva anche vincere. Il valore aggiunto è Nico Gonzalez, Kouamè giocava in Belgio, Italiano se lo è ripreso e ora gioca bene anche se non gioca sempre. Parisi sappiamo quanto è forte. Italiano è uno di quegli allenatori che mi piacciono tanto”