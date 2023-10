Si avvicina Napoli-Fiorentina, ultima sfida di campionato prima della nuova sosta per le Nazionali. Le due squadre arrivano entrambe da un ottimo momento; lo pensa anche Massimo Orlando, ex calciatore viola.

Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Se il Napoli gioca da Napoli, non c'è storia ed è favorito. Ma la Fiorentina gioca bene e la sua qualità si vede da centrocampo in su, specie con giocatori come Nico Gonzalez. Anche ieri, in Conference League, ha dimostrato di saper raddrizzare anche le partite più storte”.