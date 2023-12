Un anno sorprendente: la Fiorentina ha ritoccato tanti record nel 2023. Gol rigorosamente a tre cifre

Per la Fiorentina, il 2023 è stato un anno di speranza e sogni, poi però infranti come peggio non si poteva. Restano i ricordi, comunque positivi, di una grande crescita di Italiano e della squadra. I numeri possono raccontare (almeno in parte) l'emozione dell'anno.

Quanti record viola

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto proprio sulle statistiche. 64 partite in un anno, polverizzato il record precedente, nelle quali sono stati realizzati 109 gol. La Fiorentina torna a segnare reti a tre cifre sette anni dopo l'ultima volta, infrangendo anche quel primato. Media di 1,7 gol a partita.