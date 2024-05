Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis a Lady Radio si è concentrato soprattutto sulla situazione di Martinez Quarta nel proprio intervento, toccando poi anche altri argomenti.

‘Le prossime gare sono propedeutiche ad arrivare nel migliore dei modi alla finale di Atene’

"Penso sia importante tenere la spina attaccata, aiuta ad arrivare meglio alla finale di Conference League, e penso che le gare con Monza e Napoli siano importanti e propedeutiche per il finale di stagione della Fiorentina. Per i risultati che stanno maturando, è importante riuscire a ottenere punti. Potrebbe poi essere diversa la gestione delle gare con Cagliari e Atalanta. Incuriosisce molto la sfida tra Atalanta e Fiorentina prevista per il 2 giugno, in maniera inopinata. Da capire cosa potrà accadere e andrà visto a chi potrà servire quella gara. La Fiorentina ci arriva 3 giorni dopo la finale di Atene e l’Atalanta dieci giorni dopo la finale di Europa League".

‘La situazione di Quarta sarà legata al nuovo corso, così come quella di altri viola’

“Il futuro di Martinez Quarta? È un giocatore che ciclicamente viene criticato, si parla di addio…e poi rimane sempre. Penso si sappia far perdonare nel complesso le amnesie con i gol e la qualità in fase di costruzione della manovra. Penso che la sua situazione dipenderà così molte altre da quello che sarà il nuovo corso della Fiorentina, col nuovo allenatore. Fino a che c’è il campo e si gioca, normale che questo abbia la priorità ed il mercato resta in fase embrionale. Ci sarebbe grande differenza tra vincere un trofeo oppure no”.