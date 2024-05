Brutte notizie per Calzona in vista della Fiorentina: si ferma Osimhen. Stop anche per un altro calciatore del Napoli

Osimhen in dubbio per la Fiorentina?

Victor Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Anche Mario Rui e Lindstrom ai box in vista della gara con la Fiorentina, questo è quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti in casa Napoli, dopo il report della seduta odierna agli ordini di Francesco Calzona: Victor Osimhen non si è allenato con i compagni a causa di un affaticamento muscolare e ha svolto lavoro di recupero.

Sono tre i nuovi stop in casa Napoli

Una brutta notizia che si aggiunge alle altre, come gli stop di Mario Rui e Lindstrom. Il terzino portoghese ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre il centrocampista danese ha effettuato terapie e lavoro specifico per un problema alla schiena (lombalgia). In vista del delicato match di venerdì sera al Franchi contro la Fiorentina, Mazzocchi e Zielinski hanno lavorato a parte sul campo. Da capire se ci saranno spiragli per un recupero di Osimhen, ad appena 4 giorni dalla gara con la Fiorentina, così come per Mario Rui e Lindstrom.