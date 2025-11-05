Alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina, ha parlato così il tecnico del Mainz Bo Henriksen: “Ho buone situazioni, perché veniamo dalla nostra miglior prestazione stagionale in campionato. Abbiamo capito quali sono le idee giuste e stiamo trovando una quadra, oltre che nuove soluzioni per affrontare il prosieguo della stagione e provare a invertire la rotta”.

“Per noi conta il campionato”

Sulla Fiorentina: “Sta vivendo un momento difficile, proprio come noi. Non so chi metteranno in campo, ma a prescindere sono una squadra con tanta esperienza in Europa. Noi comunque dobbiamo pensare al nostro, e posso dirvi che farò tante rotazioni perché in questo momento la nostra priorità è il campionato e domenica giochiamo contro l'Eintracht”.

“La Fiorentina ha bisogno di vincere”

Infine: “La Fiorentina darà il massimo perché ha bisogno di vincere, per noi comunque resta una partita importante per la quale ci siamo preparati a dovere. Widmer non so se giocherà, poi sono più o meno tutti a disposizione, anche se qualcuno è più stanco degli altri. Fa eccezione solo Da Costa, al quale abbiamo deciso di concedere una pausa in accordo con lui”.