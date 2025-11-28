Atene fa sempre più paura. Fiorentina vittima di tutte e tre le squadre della capitale greca: è la prima italiana a "riuscirci"

E se i record esistono per essere battuti, la Fiorentina quest'anno si sta impegnando in maniera concreta per mettere a segno un filotto importante di primati negativi battuti. L'ultimo è arrivato ieri sera, con la sconfitta in Conference League contro l'AEK Atene.

Atene indigesta

Nell'ultimo anno e mezzo la Fiorentina ha avuto a che fare varie volte con squadre greche e in particolare proprio della capitale. Come scordarsi della tragica finale persa proprio nello stadio dell'AEK contro l'Olympiacos…. Passato meno alla storia il doppio confronto con il Panathinaikos dello scorso anno.

Un altro record… Negativo

Ma cosa hanno in comune queste tre squadre, oltre al fatto di avere sede tutte ad Atene? Che hanno tutte e tre battuto la Fiorentina in gara ufficiale. E la squadra viola è la prima compagine italiana nella storia a riuscirci. In realtà Atene è una città che pullula di squadre, ma le “big 3” (sia della città che del calcio greco) sono storicamente AEK, Olympiacos e Panathinaikos.

Anche il Milan ci ha “provato”

Anche il Milan nella sua storia non ha avuto un buon rapporto con le squadre ateniesi, avendo perso con tutte e tre. Contro il Pana, tuttavia, la sconfitta è arrivata solo in amichevole e dunque non valevole per il conteggio delle gare ufficiali.