Braschi: "Lo scudetto è il coronamento di un percorso portato avanti da un gruppo di amici. Pochi ca**i, ha vinto Firenze!"

L'attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi ha voluto mandare un messaggio dopo la vittoria dello scudetto primavera attraverso i propri social.

Le parole di Braschi

“Più di 10 anni di settore giovanile con questa maglia, legami indissolubili, compagni speciali, AMICI speciali, oggi ha vinto la famiglia, l’appartenenza. Oggi ha vinto Firenze, la Fiorentina, pochi ca**i, oggi abbiamo vinto noi. Grazie a tutti, questa coppa è il coronamento di un percorso di amici che hanno provato a fare qualcosa di incredibile e ci sono riusciti. Vi voglio bene”.

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