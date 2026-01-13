Confermato il diritto di riscatto per Harrison. C'è anche l'opzione per farlo diventare obbligo?
Come vi abbiamo anticipato (LEGGI QUI), Jack Harrison sarà il terzo acquisto della Fiorentina di questa finestra di mercato di gennaio. Il giocatore inglese arriverà dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra intorno ai 10 milioni di euro.
Possibile obbligo condizionato?
Dall'Inghilterra, però, il giornalista Ben Jacobs assicura di come, all'interno dell'accordo, ci sia anche un'opzione per far diventare il diritto obbligo al realizzarsi di determinate condizioni.
Operazione già vista
Una formula, quella dell'obbligo di riscatto condizionato, che abbiamo già visto varie volte in queste ultime finestre di mercato della Fiorentina. Anche Brescianini è arrivato con un'operazione impostata su questa base.
