Atta: "La Fiorentina è il mio salto di qualità, più gol e assist grazie a Grosso"

Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore è stato presentato stamani e ha detto: “Sono all'inizio, sono un giocatore che è venuto fuori tardi, ho tanto da imparare, ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà ad essere più forte e non vedo l'ora di iniziare”.

“L'anno scorso è andato bene per me, ma poteva andare ancora meglio. Con Grosso posso imparare di più, segnare e fare assist ed è su questo che mi concentrerò”.

“Mezzala? E' il mio ruolo preferito, ma mi posso adattare alle richieste dell'allenatore”.