Con l'Italia U21 fa tutto Ndour per 45 minuti: un palo e un rigore conquistato e poi sbagliato. Baldini lo sostituisce all'intervallo

E' durata solo 45 minuti la gara di un frizzante Cher Ndour con la Nazionale U21, nella partita di Cremona contro i parietà dell'Armenia. Il centrocampista della Fiorentina era stato schierato ancora una volta titolare da Baldini ed è stato grande protagonista del primo tempo della gara.

Fa tutto Ndour

Il giocatore viola ha colpito un palo di testa dopo un calcio d'angolo battuto da Cherubini al 21esimo. Dopo 4 minuti lo stesso Ndour subisce un fallo da rigore in area avversaria e si incarica della battuta. Brutto il penatly calciato dal calciatore gigliato, che si è fatto ipnotizzare da Matinyan.

Sostituto all'intervallo

Al 45esimo Baldini ha optato per il cambio, con Dagasso che ha preso il posto di Ndour. Nonostante il rigore sbagliato malamente, buona prestazione per il giocatore viola.