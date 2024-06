Palladino fa il nome di un suo ex pupillo per la prossima stagione a Firenze, ma il Monza si mette di traverso

Come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere un altro anno in biancorosso per Daniel Maldini, attaccante figlio d'arte di proprietà del Milan. Il giocatore nella passata stagione era in prestito al Monza di Palladino, ma il club brianzolo adesso vorrebbe averlo di nuovo con sé.

Lo stesso Palladino, arrivato a Firenze, ha fatto il nome di Maldini a Pradé per rinforzare il reparto offensivo della Fiorentina, ma tra i viola e l'attaccante c'è la sua ex squadra.