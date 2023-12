Il giornalista Enzo Bucchioni è passato da Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina, fra obiettivo Champions e non solo:

Problemi e infortuni

“Se penso a come sono organizzate le altre squadre, come il Napoli, con tutti i problemi che ha avuto la Fiorentina - Dodo, Castrovilli per fare due esempi - la vedo dura rimanere in zona Champions fino alla fine senza investimenti a gennaio”.

“Ma Sottil e Ikoné quando si sveglieranno?”

E ancora: "Io avevo dato 7 al mercato estivo, ma ci sono stati alcuni giocatori che hanno reso meno rispetto alle aspettative. Se vai a prendere Berardi, si tratta di un giocatore che negli ultimi dieci anni ha fatto 200 fra gol e assist. Se devo prendere Pinco Pallino, non ha senso a gennaio… basta vedere Sottil e Ikoné, quando decideranno di sbloccarsi?".