“La torre di Maratona si inizia a vedere...”. “Manca solo l'ok della Soprintendenza per il colore”. La prima frase è del sindaco di Firenze, Sara Funaro. Mentre la seconda è quella di uno dei tecnici che la accompagna nella visita al cantiere dello stadio Artemio Franchi.

Lavorare a pieno ritmo

II diktat all'interno è quello di lavorare a pieno ritmo per recuperare i ritardi accumulati. “Non c'è un numero fisso di operai che vengono impiegati nel cantiere - spiega la Funaro - tutto dipende dalle lavorazioni che vengono fatte in uno specifico momento. Sono circa una cinquantina le persone che stanno lavorando in questo momento, più una quindicina negli stabilimenti esterni”.

Spazio interno

Per il momento tutti possono vedere che gli elementi giá realizzati della nuova Curva siano distanti dal campo. Questo perché le prime venti file saranno inserite nello spazio che c'è tra le strutture e il bordo campo. E questa porzione di curva verrà realizzata solo quando verrà completato il montaggio della copertura. Un corridoio che adesso deve essere lasciato libero per l'ingresso delle gru che dovranno montare la copertura.