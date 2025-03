Sulla carta l'ostacolo dei quarti di finali di Conference presenta meno insidie per la Fiorentina, attesa al doppio confronto con gli sloveni del Celje, campioni uscenti in patria. La particolarità sottolineata dal portale Football meet Data, è che la stagione europea del Celje è iniziata addirittura lo scorso 10 luglio, mentre erano ancora in corso gli Europei.

La squadra di Krznar e poi di Albert Riera le ha viste un po' tutte: dal primo turno dei preliminari di Champions, superato con gli estoni del Flora Tallinn, quindi lo stop al secondo turno con lo Slovan Bratislava. Poi i preliminari di Europa League con l'eliminazione per mano dello Shamrock Rovers e infine il play-off di Conference, superato rimontando il Pyunik Erevan.

Il Celje poi se l'è cavata benino nella fase campionato, perdendo solo al 94' sul campo del Betis ma travolgendo il Basaksehir ed eliminando Apoel Nicosia e Lugano: ora per gli sloveni, ormai in ballo da 9 mesi, unici superstiti di quei preliminari, altro appuntamento storico contro la Fiorentina, che può interrompere la favola.