Lassù sul piedistallo, fin qui irraggiungibile da chiunque, c'è Luca Toni e la sua memorabile stagione 2005/06: Moise Kean però sta lavorando per entrare nello stesso club del gigante modenese e con la rete al Panathinaikos un ticket per l'ingresso l'ha staccato. Quota 20, come sottolinea il Corriere dello Sport, non è roba per tutti: tant'è vero che alla loro prima stagione in viola, solo Toni e Gilardino ci erano riusciti.

La media-gol poi è un'altra storia, con lo stesso Toni che quell'anno mise insieme 33 gol in 42 presenze: uno 0,78 superiore perfino allo 0,75 di Batistuta, versione 1994/95 (l'annata del record di gol in match consecutivi). Kean è a quota 0,60 (20 in 33 match), tra lui e i due mostri sacri su citati c'è anche Enrico Chiesa (2000/01) oltre ad altre versioni del Re Leone. Una media che, se mantenuta, porterebbe Kean a quota 29 gol stagionali: una cifra che lo porterebbe alle spalle del solo Toni, come reti complessive in stagione, una in più del Bati più prolifico in carriera.