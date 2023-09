L'Udinese non ha mai segnato cosi poco: l'attacco di Sottil è uno dei peggiori di sempre

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil, in vista della partita casalinga di domenica contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è chiamato a fare i salti mortali per individuare l’undici titolare adatto da mandare in campo contro i viola. Oltre all’emergenza in difesa, con un reparto arretrato bianconero tempestato dagli infortuni, l’allenatore dovrà fare i conti anche con la sterlità offensiva: il secondo 0-0 consecutivo, quello di domenica contro il Cagliari di Ranieri, ma soprattutto una sola rete realizzata in 4 giornate certificano la crisi del gol in casa bianconera.

La partenza di Beto, insieme agli infortuni di Deulofeu e Davis, stanno dando grandi problemi alla manovra offensiva dei friulani. Thauvin non riesce ancora a sbloccarsi, mentre Lucca è alla prima vera esperienza da titolare in un top campionato e pare ancora un purtroppo acerbo. E l’edizione odierna de Il Messaggero Veneto ha scelto di sottolineare il record negativo che attualmente la squadra di Sottil detiene.

Soltanto in altre due occasioni l'Udinese aveva messo a segno 2 reti nelle prime quattro giornate, con Colantuono nel 2015 e con Tudor quattro anni dopo. Un bottino che aveva portato gli stessi punti in classifica della stagione in corso, i 3 conquistati in questo primo mese di campionato. I recordman sono invece Guidolin nel 2013 e Gotti nel 2021, 6 gol che nell’ultimo caso hanno portato 7 punti in graduatoria che, comunque, non è il primato in fatto di bottino in classifica, visto che nel 2014 Stramaccioni capitalizzò al massimo i 4 gol fatti per arrivare a quota 9 dopo sole 4 giornate. Mai, quindi, negli ultimi 10 anni anni, così male. Ora Sottil deve risolvere l'enigma, in vista di un mese d'ottobre che si preannuncia infuocato.