Esposito: "Nzola è l'attaccante perfetto per la Fiorentina. Italiano è il top, con Inter ed Atalanta..."

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Carmine Esposito, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare i principali temi in casa viola alla vigilia dell’esordio nei gruppi di Conference League contro il Genk. Questo un estratto delle sue parole:

“Come tutte le partite europee, quella di stasera, sarà sicuramente una partita difficilissima. Sono convinto che adesso la Fiorentina sia in un buon momento sia per quando riguarda la forma fisica che quella mentale. Se la mancanza di gol dei centravanti influirà? Beltran è un buon giocatore con importanti margini di miglioramento. Per quanto riguarda Nzola credo che sia il giocatore perfetto per la squadra di Vincenzo Italiano: è vero che è molto indietro fisicamente, ma mi auguro che si riprenda presto perchè è lui il finalizzatore di questa squadra. Finalmente si è preso un centravanti che mi piace molto e che può realmente fare tanti gol in maglia viola: ha l’esperienza e la maturità giusta per tornare al top e trovare subito la prima rete. Sappiamo bene che gli attaccanti vivono di questo e quindi è ipotizzabile che una volta sbloccato possa davvero fatto bene”.

Ha poi parlato di Vincenzo Italiano: “Ormai non è più considerabile un emergente, è un tecnico consolidato. Sono convinto che la partita contro l’Inter in questo momento, con qualsiasi modulo tu la possa affrontare, rischi sempre di fare brutta figura: i nerazzurri sono una schiacciasassi, hanno dimostrato di essere la squadra più forte finora. Contro l’Atalanta invece il mister ha dato il meglio di se, cambiando modulo e protagonisti a gara in corso, ha fatto veramente un gran lavoro: la vittoria è stata strameritata, non credo che sia da mettere in dubbio. Nico Gonzalez? E’ il giocatore più importante di questa rosa ma sono convinto che, se non dovesse giocare titolare, potrà dare il suo aiuto dalla panchina. Quello che deve fare è dare una mano a sbloccarsi anche ai compagni di reparto, se si sbloccano tutti ci sono poche squadre in Serie A con giocatori cosi forti”