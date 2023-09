Galloppa alla ricerca delle pedine giuste, in arrivo sfida chiave per la Primavera. Da Gudelevicius a Romani: il punto sulla rosa gigliata

Dopo una grande rivoluzione, la Fiorentina Primavera è al lavoro per trovare la propria fisionomia e le necessarie certezze in questo avvio di campionato. Appena un punto in tre gare per la squadra di mister Daniele Galloppa, non favorita anche dal calendario, che l’ha messa a confronto con realtà ben più solide come Roma e Inter.

Dopo l’addio alla base importante dei 2003 e 2004 che avevano tirato la carretta per anni, il folto gruppo viola è tutt’altro che vicino a ritrovare dei punti fermi nello scacchiere e trame di gioco efficaci. Galloppa ha dovuto anche rinunciare a elementi promettenti e interessanti, vedendo poi la sfortuna abbattersi sulla stellina Francesco Presta, infortunatosi al crociato e out per il resto della stagione.

È vicino al rientro il nazionale lituano Gudelevicius, centrocampista di sostanza ma anche geometrie, classe 2005, fermato un problema piuttosto considerevole alla caviglia. Il calciatore cresciuto nel BE1 National Football Academy è pronto a fornire vigore e intensità alla mediana gigliata.

Dopo un’annata eccellente con l’Under 17, il 2006 Puzzoli era in attesa di dare manforte alla Primavera, ma dovrà operarsi alla spalla e la squadra gigliata non potrà contare sulla sua scaltrezza sulla trequarti e su entrambe le fasce del tridente. Sulla via del ritorno Romani, alle prese anche con problematiche da sport ernia dopo aver affrontato lo scorso anno altre vicissitudini come un’operazione ad un dito della mano causa frattura.

Galloppa ritroverà l’ungherese Adrian Denes, out contro l’Inter causa influenza, per la fondamentale sfida col Cagliari di sabato prossimo. I rossoblù sardi sono appaiati con la Fiorentina al penultimo posto in graduatoria. Potrebbe rivedersi dal primo minuto Falconi, che pare essersi messo alle spalle i problemi al ginocchio ed è stato un po’ rallentato da varicocele e sinusite. Una partita da interpretare nel migliore dei modi per la compagine dei giovani viola, per scrollarsi dai bassifondi della classifica e incamerare fiducia oltre che punti preziosi.