Un’anca che non dà pace a Ikone. Italiano attende ancora di riavere il francese

La stagione 2023-2024 per Jonathan Ikone ancora non è iniziata. Il classe ’98 francese è ai box e alterna lavoro personalizzato agli allenamenti con la squadra, restando ancora indisponibile per le partite. L’ala di Bondy è ancora alle prese con il problema all’anca che lo affligge dalla sfida della Sela Cup contro il Newcastle, il dolore si fa sentire al punto che il mancino viola è stato costretto a ricorrere a molteplici infiltrazioni, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com.

Nel frattempo il pacchetto esterni offensivi della Fiorentina sta facendo a meno di una pedina a cui Italiano ha dimostrato di affidarsi con frequenza. Ikone è un elemento che ha evidenziato spesso mancanza di concretezza e spregiudicatezza ma che è in grado di creare scompiglio e fornire imprevedibilità all’attacco viola. Soprattutto in Europa, l’ex Lille può rappresentare un’arma preziosa.

Il campo però resta ancora lontano per Jorko, ancora in attesa di sfoggiare la sua maglia numero 11 col nuovo ‘soprannome’ sulle spalle. Un ragazzo un po’ fragile, ancora a caccia delle migliori sensazioni alla terza stagione a Firenze. Al momento non vi è alcuna certezza riguardo ad un rientro imminente del giocatore e la speranza è che la conferenza stampa di mister Italiano prima della sfida col Genk possa fornire novità sensibili in merito.