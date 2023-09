Domenica scorsa, Lucas Beltran è entrato e si è reso subito protagonista nel match vinto dalla Fiorentina contro l'Atalanta.

L'attaccante acquistato dai viola nelle fila del River Plate ha dato il via all'azione che ha deciso l'incontro con un bel dribbling e un affondo in velocità.

Sia pur giocando pochi minuti, possiamo dire che ha fatto più del suo compagno di reparto, M'Bala Nzola, che stenta a rendersi pericoloso per gli avversari.

Per questi motivi e anche per il fatto che Vincenzo Italiano ancora non sembra avere l'intenzione di giocare con due punte effettive, in Belgio dovremmo proprio vedere Beltran come centravanti titolare. Il nazionale argentino avrà a disposizione, salvo sorprese, una grande occasione per mettersi in mostra agli occhi di Italiano, ma anche a quelli del selezionatore Lionel Scaloni, che ha tutte le intenzioni di richiamarlo ancora con l'albiceleste.

Il sorpasso c'è stato, sta all'ex River far sì che questo ‘avvicendamento’ resti il più stabile possibile.