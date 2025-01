“La mia carriera? Ci sono dei momenti, magari stai bene fisicamente ma sei giovane, e viceversa. Ho scelto di giocare al Flamengo perchè per me era una grandissima opportunità, è andata benissimo e mi ha permesso di arrivare all'Arsenal e misurarmi in Premier League. Grazie al mio percorso sono arrivato a poter giocare alla Fiorentina”.

“Ho scelto il 18 per il mio primo figlio, è il suo anno di nascita. C'è sempre qualcosa di speciale quando scelgo un numero. Il 22 era già preso da Moreno.

La Serie A è un campionato importante, lottiamo per tante cose e dobbiamo crescere, anche a livello europeo. Colpani? È un giocatore fortissimo e glielo dirò sempre. Deve giocare come sa fare, ora deve pensare all'oggi. Deve solo divertirsi quando gioca, questa è la cosa più importante".

“Da quando mi ha chiamato la Fiorentina ho cercato di fare ancora meglio, giocare contro di lei è stata una gara dell'anno, essendo un professionista sapevo ciò che dovevo fare, preparando la gara come le altre. È stato molto bello parlare con la società viola, mi hanno trasmesso grande voglia di crescere, e l'ho percepita ancora di più in spogliatoio”.