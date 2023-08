Il Newcastle se la fa e se la vince pure: gli inglesi alzano la Sela Cup. La Fiorentina però... Ecco la classifica finale

La prima edizione della Sela Cup, organizzata dal Newcastle, è finita proprio nelle mani degli inglesi. La formazione allenata da Eddie Howe ha trionfato nel torneino estivo allestito dal club di proprietà araba, nel quale ha partecipato anche la Fiorentina.

Come sappiamo, i Viola sono stati sconfitti nella gara di ieri dai padroni di casa per 2-0 a causa delle reti di Almiròn e Ishak, mentre sono tornati al successo contro il Nizza in gara odierna (finale 2-1, con gol di Jovic, Kouamé e Bouanani).

Il Newcastle, poi, ha battuto anche la quarta partecipante del torneo, il Villareal per 4-0, aggiudicandosi così la Sela Cup. Di seguito la classifica finale: Newcastle 12, Fiorentina 5, Nizza 3, Villareal 2. Medaglia d'argento dunque per i Viola.