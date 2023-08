La bella vittoria sul Nizza non basta: saranno Newcastle e Villareal a contendersi la Sela Cup

La Fiorentina risale la classifica della Sela Cup ed ora si trova in vetta con 5 punti in attesa di Newcastle-Villarreal. Tutto può ancora succedere ma un verdetto già c'è: nonostante la vittoria sul Nizza, la Fiorentina non potrà vincere il torneino.

Nonostante i 5 punti totalizzati in due gare (3 punti classici per vittoria più un punto per ogni gol segnato), saranno Villareal e Newcastle a contendersi il titolo, con gli inglesi che partiranno decisamente avvantaggiati. Appuntamento alle ore 17:00, con l'ultimo match di questa Sela Cup, sempre live su Dazn.

Di seguito la classifica aggiornata del torneo: Newcastle 5, Fiorentina 5, Nizza 3, Villarreal 2.