Ikone gioca quasi da '10', Jovic è decisivo e Kouame lo aiuta. Ranieri, era solo un'amichevole... Terracciano inoperoso

Buoni segnali dalla seconda e ultima amichevole della Sela Cup per la Fiorentina. Vittoria per due a uno per gli uomini di Italiano, che hanno superato, e dominato a tratti, un nervoso e falloso Nizza.

Molto bene il reparto avanzato del primo tempo, con Jovic e Kouame sugli scudi. Il primo autore del gol del vantaggio ha disputato una prova decisamente migliore rispetto al suo “avversario” Cabral nella sfida di ieri. Il secondo, invece, è stato molto mobile, aiutando la squadra nelle due fasi e segnando pure la seconda rete, dopo che Mandragora aveva ciccato.

Bene anche Parisi, decisamente in forma e sfrecciante sulla corsia mancina, con accelerazioni e sgasate vincenti. Dall'altra parte spingeva invece Kayode, anche se più arretrato rispetto all'ex Empoli. In mediana prova convincente per Amatucci, anche se si è visto poco. Okay Mandragora e Sabiri, che però devono migliorare la mira.

Nota di merito per Ikone, autore di un bel palo e in generale di una prestazione da quasi-trequartista che lo ha visto a suo agio anche indossando la sua vecchia ‘10’ ai tempi del Lille. Dietro, solidi Ranieri e Martinez Quarta, ma il primo è risultato troppo nervoso nel finale, arrivando quasi alle mani con un avversario. Terracciano inoperoso, non c'era niente da fare sull'eurogol di Bounani.

Da segnalare anche l'esordio di Infantino nella ripresa. Inserito al posto di Kouame, l'argentino non si è tirato indietro, rincorrendo gli avversari, arrivando qualche volta in ritardo e mettendo anche un buon pallone nel mezzo. Che non è stato raccolto da Kokorin e Munteanu, anche loro subentrati verso la fine.