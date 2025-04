Ala viola tra il 1983 e il 1985, l’ex calciatore Pasquale Iachini è intervenuto a TVL durante il Salotto del Calcio, per commentare le vicende attuali di casa Fiorentina, soffermandosi su varie tematiche.

‘La Fiorentina può assolutamente lottare per la Champions’

“Ora per la Fiorentina arrivano squadre importanti ma se si vogliono centrare determinati risultati occorre batterle. La Roma si è risollevata ma anche col Bologna sarà una partita complicata. La Fiorentina finora si è comportata bene, anche se a Firenze si è sempre pronti a criticare. Ad un certo punto Palladino era stato messo un po’ in discussione ma sta facendo un gran bel lavoro, con una squadra che è stata ristrutturata. La Fiorentina può assolutamente lottare per il quarto posto e si sta ancora giocando la Conference League: tutte le porte sono aperte e la squadra è in buonissima forma”.

‘Non bisogna perdere anche Kean, anche se…’

“Dodô è una perdita non indifferente, occorre trovare la soluzione giusta per ovviare in qualche modo a questa assenza, senza fossilizzarsi troppo sul modulo. Speriamo che la Fiorentina tenga Kean, attaccante mostruoso, e che non faccia la fine di tante altre punte. È un gran giocatore e non bisogna perdere anche lui, poi se arriva il Real Madrid… Il problema è che ogni anno i calciatori che esplodono non si riescono mai a trattenere alla Fiorentina, è una situazione veramente assurda. Serve un programma per avere continuità negli anni, come fatto dall’Atalanta, anche se oggi la forza di procuratori e degli stessi calciatori è il vero problema del calcio odierno. I risultati contano, ma non sono tutto”.