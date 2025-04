Intervenuto a Toscana TV, l’ex attaccante viola Massimo Orlando ha toccato vari argomenti dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Empoli al Franchi, concentrandosi anche su alcuni singoli.

‘Gara importante della Fiorentina contro l’Empoli e anche ben gestita’

“La Fiorentina ha gestito la partita anche sul piano mentale dopo aver subito il gol dall’Empoli, giocando bene e subendo pochi tiri. L’Empoli è una buona squadra, difficile da affrontare e che ha messo in difficoltà tanti, al di là della classifica. Ha qualità, come possiamo vedere in Fazzini, però a tratti è stata un po’ presuntuoso e si è reso pericoloso poche volte. La Fiorentina non è mai andata in sofferenza e ha sprecato anche poche energie, affrontando perfettamente la partita. Tra Cagliari ed Empoli i punti sono arrivati anche attraverso il gioco”.

‘La Fiorentina ora non ha paura di nessuno’

“Incredibile che la Roma abbia vinto anche a San Siro, ma è una squadra che ti fa giocare male e lascia pochissimi spazi. In avanti ha elementi che possono incidere. Ranieri è stato bravo ed ora i giallorossi potrebbero essere i favoriti per la conquista del quarto posto. Servirà una grande Fiorentina all’Olimpico… se i viola fanno il colpaccio sono in Europa. La Fiorentina ora non ha paura di nessuno, anche se dovrà affrontare gare durissime, anche quella di Venezia lo è. Però, se la Fiorentina chiude il campionato in questo modo e non va in Europa…che le vuoi dire? Non si può buttar via tutto e ricominciare ancora da capo”.

‘La cessione di Kayode ci sta, Richardson va aspettato

“Kayode in Inghilterra? Capisco che ora manchi un giocatore in quel ruolo ma il ragazzo ha spinto assieme al procuratore per lasciare Firenze. Ha avuto la possibilità di andare a giocare in Premier League con un ingaggio importante. Di fronte alla cifra del possibile riscatto che è stata fissata, la Fiorentina ci ha pensato eccome. Come già detto avrei ceduto anche Comuzzo, per un potenziale incasso di oltre 50 milioni tra i due. Richardson è in continuo miglioramento, va aspettato, ha grande tecnica, in Italia siamo abituati a sentenziare dopo una partita”.