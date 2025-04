Comuzzo fa ancora stupire tutti al Viola Park per una sua caratteristica. E la sua stagione è ad un momento di svolta

Fin dal suo esordio in Serie A, Pietro Comuzzo ha dato a tutti una grande sensazione di solidità e affidabilità.

Al Viola Park, si legge oggi su La Nazione, ogni tanto ancora si stupiscono del fatto che sappia adattarsi in fretta a ogni situazione.

La sua stagione è arrivata ora ad un punto di svolta, perché complice l'esclusione dalla lista Uefa di Pablo Marì e la squalifica di Ranieri per la trasferta di Roma in campionato sarà titolare in due partite che, forse, valgono una stagione.