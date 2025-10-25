Marotta piange: "Rigorino per il Napoli, partita condizionata". E con chi gioca la prossima l'Inter?

Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, subito dopo la partita persa contro il Napoli è andato in televisione per denunciare quella che, a suo giudizio, è stata un'ingiustizia perpretata ai danni del club nerazzurro.

“Episodio che ha cambiato la gara”

“Non riesco a capire cosa sia successo sul rigore assegnato al Napoli - ha detto a DAZN - Al di là del fatto che gli azzurri hanno legittimato negli ultimi venti minuti, ma l'episodio del rigore è stato determinante per portare l'equilibrio da una parte all'altra”.

“Incazzatura da rigorino”

E poi: “Rocchi non vuole che vengano assegnati rigorini, ma mi piacerebbe sapere a questo punto quali sono questi rigorini. Durante l'intervallo c'era amarezza e incazzatura, perché è evidente che il condizionamento c'è stato”.

E alla prossima partita, dopo queste polemiche, provate un po' ad indovinare contro chi giocherà l'Inter…Eh già proprio la Fiorentina. Aspettiamoci di tutto e di più.