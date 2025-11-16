Sfuma ufficialmente il sogno Frendrup? Procedono spedite le trattative per la nuova squadra del danese, col benestare di... De Rossi

Anche se Vanoli è stato categorico sul pensare partita per partita piuttosto che al calciomercato, la Fiorentina inevitabilmente si sta già guardando attorno per rinforzare una rosa che, al netto di una spesa importante in estate, non sta rendendo come sperato.

A lungo seguito

Tuttavia, un grande obiettivo di mercato viola sembrerebbe star sfumando: secondo quanto scritto da La Repubblica, infatti, il centrocampista del Genoa Frendrup avrebbe attratto il forte interesse di Gasperini, che lo vorrebbe portare a Roma sponda giallorossa per rinforzare il suo centrocampo.

Parola di… De Rossi

La pedina di scambio? Il giovane Pisilli, tanto apprezzato da De Rossi già dai tempi della Roma, che così riabbraccerebbe un profilo da lui apprezzato. Viceversa, Frendrup sembra destinato a quel salto di qualità che il Genoa non può garantirgli. E per quanto riguarda quest'anno, nemmeno la Fiorentina.