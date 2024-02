Italiano avrà studiato un piano anti-Sarrismo stavolta? La Fiorentina al bivio per salvare il campionato

Non c'è allenatore che abbia messo più in difficoltà Italiano in questi quattro anni di Serie A di quanto abbia fatto Maurizio Sarri: con la Fiorentina solo sconfitte e le ultime due in casa anche molto pesanti, 0-3 due stagioni fa e addirittura 0-4 la scorsa. Per questo La Gazzetta dello Sport si chiede se stavolta il tecnico viola abbia studiato un piano diverso per disinnescare il Sarrismo, fatto di attacco in velocità a sfruttare i tanti spazi aperti.

La Fiorentina dal canto suo, dopo un avvio tremendo di 2024, è già al bivio per provare a salvare il campionato, terreno in cui non ha mai eccelso in questi tre anni, a differenza delle coppe. In caso di nuovo k.o. la zona Europa inizierebbe a traballare.