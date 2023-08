Ranieri non fa il miracolo: Il Cagliari cade con l'Inter e c'è ancora lo zampino di Martinez. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Dopo aver pareggiato alla prima giornata in casa del Torino, il Cagliari guidato dall'ex allenatore della Fiorentina, Claudio Ranieri, perde all'esordio casalingo in questo campionato contro l'Inter.

E' un altro 2-0 per i nerazzurri dopo quello ottenuto alla prima contro il Monza. E c'è ancora lo zampino di Lautaro Martinez in questo successo: l'argentino ha realizzato al 30' il gol che ha chiuso la gara, dopo aver fatto una doppietta alla prima giornata. L'altro gol dell'Inter porta invece la firma di Dumfries.

Nell'altra partita di giornata Salernitana e Udinese pareggiano per 1-1 con gol di Samardzic per i bianconeri al 57' e pareggio di Dia per i campani al 72'.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 6, Verona 6, Napoli 6, Inter 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Atalanta 3, Frosinone 3, Monza 3, Genoa 3, Salernitana 2, Roma 1, Cagliari 1, Torino 1, Bologna 1, Udinese 1, Lazio 0, Sassuolo 0, Empoli 0.