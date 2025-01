L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola e dei giocatori: “Stanno facendo una cosa straordinaria. Ci hanno dato da sognare in questa prima parte di stagione, ma stanno continuando a farlo. Sono ragazzi uniti e legati alla maglia, richiamano bei valori del calcio di una volta. Da qui alla fine possono arrivare ottime soddisfazioni, per loro e per i tifosi. Normale che arrivino degli imprevisti e che a volte le cose non riescano, qualche volta, ma danno l’anima in campo sempre. Vanno coccolati, bisogna stare vicino ai ragazzi”.

“Bella situazione gruppo-tifo, alla fine paga. Gud e Colpani? Dipende da loro”

E aggiunge: “La situazione bella creata tra piazza e gruppo alla fine paga. Non era per niente facile arrivare a questo punto. Anche il mancato rendimento di altre squadre, come Juventus, Milan o Roma, ha messo in luce le qualità di questa squadra. Il sistema di Palladino, in ogni caso, fatica a essere efficace quando arrivano i subentrati. In più mancano due pezzi non da poco come Gudmundsson e Colpani. Che si fa? Dipende da loro. Consiglio personale: ci possono stare i momenti negativi, l’importante è cercare di fare l’utile pensando alla squadra e non a sé stessi. Partendo dal semplice, i gol arriveranno. Li hanno sempre fatti”.

“Palladino ha idee chiare e sta facendo bene. Ma contro il Napoli…”

Su Palladino: “Ha delle idee di gioco chiare, con le quali ha ottenuto anche dei risultati. Difficile che cambi, però ha spesso messo mano al sistema. Non posso giudicare il lavoro di Palladino, sta facendo bene a Firenze. Quello che posso dirgli è che, soprattutto per il suo modulo, servono certi interpreti e magari una qualità maggiore. Contro il Napoli? Ha sbagliato la partita, probabilmente. Forse si poteva soffrire meno, continuando sul 4-2-3-1”.

“Folorunsho può cambiare le carte in tavola. Imprevedibilità ottima”

Su Folorunsho: “Si incastra in più moduli e può cambiare le carte in tavola. Ti dà copertura e qualità davanti contemporaneamente. Non è male come componente tattica, aggiunge imprevedibilità. Aiuta soprattutto Adli, che non può certamente fare entrambe le fasi. La chiave sarà trovare il giusto equilibrio”.