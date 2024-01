Giornalista di lungo corso e voce storica di Radio Rai, il tifoso della Fiorentina Filippo Grassia ha parlato al Brivido Sportivo affrontando vari temi di casa viola, dal campo alla questione stadio.

‘Italiano è cresciuto molto nella fase difensiva’

“Il lavoro di Italiano sulla Fiorentina è evidente. Penso che sia cresciuto molto nella gestione della fase difensiva. La Fiorentina è diventata più difficilmente penetrabile, correggendo un difetto che aveva nelle prime due stagioni. Ha dato una forte identità alla squadra e sa lavorando sulla compattezza. Un ulteriore step dovrebbe essere quello di perdere meno partite, assestandosi su un massimo di 9 sconfitte stagionali che darebbe una classifica ancora migliore”.

’Serve qualcosa nel reparto esterni d’attacco’

I dirigenti hanno lavorato molto bene sul mercato ma sul fronte degli esterni offensivi qualcosa va migliorato. A parte Gonzalez, gli esterni non segnano mai. Kouame lotta ma non trova la porta con continuità, Ikone commette errori inspiegabili sotto rete, così come Sottil. Brekalo è un fantasmino da quando è a Firenze. La mia idea è che Italiano potrebbe avanzare Bonaventura nel tridente, come ha giocato a Milan e Atalanta, rinforzando il centrocampo con un uomo di contenimento in più”.

‘Il presidente della Fiorentina è unicum nel suo genere’

“Commisso rappresenta un unicum nel suo genere. È italiano di origini ma ha mentalità americana sul piano imprenditoriale. Avrebbe voluto costruire il nuovo stadio tirando fuori i soldi di tasca propria ma non gli è stato permesso. Certe cose accadono solo in Italia, vorrei poter parlare col Sovrintendente che ha definito intoccabili le scale elicoidali del Franchi. Basta andare a Pietrasanta per trovare un edificio vicino al Duomo che ha scale elicoidali e risale al 1600. Per non parlare della tribuna a sbalzo di cui vi sono numerosi esempi in Italia. L’impiantistica sportiva italiana è profondamente arretrata rispetto al resto d’Europa e colpa è dei cavilli burocratici. Il Franchi rimodernato? Bene, ma facciamo come l’Atalanta che ha un progetto che le consente di giocare nel suo stadio mentre i lavori vanno avanti”.