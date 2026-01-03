Un esterno non basta e la Fiorentina può cercarne un altro alla corte di Italiano: un argentino per completare la trequarti

L'evoluzione della Fiorentina sarà in direzione del tridente, che sia quello di un 4-3-3 o alle spalle di una punta ma comunque comprendente esterni d'attacco. Un ruolo dove colmato già con Solomon ma che secondo La Nazione dovrebbe prevedere un altro inserimento. Un'opzione molto interessante è quella di Benjamin Dominguez, argentino classe 2003, portato in Italia da Sartori e buon protagonista nella scorsa stagione al Bologna.

Quest'anno però con Italiano ha perso posizioni in gerarchia e lo scarso minutaggio dovrebbe portarlo ad una partenza in prestito. La Fiorentina può rappresentare una soluzione interessante per lui. Così come per Boga che è altrettanto in cerca di un cambio maglia: la società viola insomma dovrebbe muoversi ancora sul fronte offensivo, anche in uscita.