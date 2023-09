Sul tema portieri si è espresso a Lady Radio l'ex estremo difensore, anche viola, Gianluca Berti. Ecco le parole dell'ex giocatore gigliato: “La Fiorentina ha avuto tempo per scegliere sul portiere, già dopo l'infortunio di Sirigu nella scorsa stagione. O si puntava su un giovane in casa o si andava a prendere un altro portiere. Mi aspettavo qualcosa di più nel ruolo, anche se non ha la presunzione di bocciare Christensen e aspetto a dare un giudizio. Non lo conosco e più avanti mi esprimerò. Certo è che Terracciano al momento è più avanti, senza discussioni".

“La carriera di Terracciano parla chiaro, non è mai stato un titolare, poi da quando è arrivato a Firenze ha dimostrato di poterlo fare e che può stare a Firenze, facendo le scarpe a Dragowski e Gollini, ma certamente si può migliorare, alzando l’asticella nel ruolo, se si vuole puntare all’Europa".