Ha lasciato un ricordo positivo sul campo con la Fiorentina ma ancor di più fuori il croato Milan Badelj, ora al Genoa. Il calciatore balcanico ha parlato al Secolo XIX in una lunga intervista, tornando anche sulla pesante e netta sconfitta subita con la squadra viola al Ferraris alla prima giornata.

“Siamo arrivati con aspettative altissime alla partita con la Fiorentina - ha detto Badelj - ci siamo confrontati con una squadra dai meccanismi già collaudati e forti. Ci siamo trovati sotto di due gol dopo 10 minuti, il primo tra l'altro un tiro all'incrocio”.

"Dopo è stata dura, per noi e per i tifosi. Anche loro erano arrivati pieni di entusiasmo e all'improvviso avevano davanti una squadra che sembrava non vedesse palla. Però la reazione è stata bella".