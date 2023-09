Il direttore de Il Brivido Sportivo, Luca Calamai, sul proprio giornale analizza la stagione della Fiorentina, che ha appena iniziato un’annata che la vedrà protagonista su tanti fronti, esprimendo varie considerazioni.

Ecco le parole di Calamai: “Tornare a vincere un trofeo dopo una vita non è più un obiettivo ma una necessità per la Fiorentina, che riparte da due finali perse ma dalla precisa volontà di continuare il percorso di crescita. Una ‘fame’ che si legge negli occhi del presidente Commisso, che emerge chiara dalle parole di mister Italiano e fotografa l’atteggiamento della squadra. Poi c’è la passione di Firenze, travolgente e unica, raccontata dai 35.000 dell’Olimpico per la finale di Coppa Italia e dai 30.000 presenti al Franchi per la finale di Conference di Praga”.

“La Fiorentina quest’anno è impegnata su quattro fronti. Dall’esotica e affascinante finale di Supercoppa Italiana in arabia, alla caccia alla Conference, alla voglia di tornare protagonisti in Coppa Italia. Infine, il campionato, la sfida più ambiziosa e complicata, la vetrina più scintillante. La Fiorentina ha chiuso un mercato positivo ma non stravolgente. È probabilmente più forte rispetto a quella della passata stagione, ma difficile dire quanto. Ci sono alcuni interrogativi che solo il campo potrà sciogliere”.

E ancora: “Saranno tre i giocatori chiave. Il talentuoso bomber argentino Beltran, che ha i numeri per segnare le reti mancate nell’ultimo campionato (non a caso Jovic e Cabral sono stati liquidati). Il fenomeno Arthur che dopo due anni senza lasciare traccia può riprendere il suo percorso e Milenkovic, che dovrà tenere in piedi la difesa, non rinforzata nella maniera giusta nel mercato. Italiano nei primi due anni ha riportato la Fiorentina in Europa e conquistato due finali, anche se poi ha incassato due dolorose sconfitte. Il suo calcio è indicato a modello da molti allenatori di Serie A. Dovrebbe essere amato dai tifosi viola, invece è seguito da molti con diffidenza”.

Infine: “Resto convinto che sia la figura giusta per trascinare la Fiorentina in una nuova dimensione e compiere un altro piccolo ma fondamentale salto di qualità che significa vincere finalmente un trofeo, interrompendo un digiuno insopportabile, quindi conquistare un posto in Europa League. Al quinto anno della gestione Commisso è arrivato il momento di riscoprire il gusto di vincere”.