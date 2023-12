Mazzocchi in viola? Il terzino della Salernitana sembra avere altri piani per la testa e 'tifa' la soluzione Napoli

Tra i nomi in ottica Fiorentina per rinforzare la fascia destra c'è anche quello di Pasquale Mazzocchi, terzino in uscita dalla Salernitana. Secondo quanto scrive il giornalista Gianluigi Longari, sul giocatore ci sarebbe però il forte interesse del Napoli e lo stesso Mazzocchi starebbe ‘tifando’ per questa soluzione. Questo quanto scritto nel suo editoriale Sportitalia:

“Un ruolo, quello di freccia sulla corsia esterna, che anche il Napoli sta decidendo a chi assegnare nella seconda fase della stagione in corso. Il prescelto in tal senso è un napoletano doc come Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Perché l'affare vada in porto manca soltanto il lasciapassare del nuovo responsabile della dirigenza granata Walter Sabatini. Fu proprio il dirigente perugino a costruire il suo primo miracolo salvezza anche sulle sgroppate dell'esterno che all'epoca fu strappato ad una diretta concorrente come il Venezia. Una volta arrivata la luce verde, i due club saranno liberi di completare un trasferimento per il quale Mazzocchi in primis sta tifando con forza”.