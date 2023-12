Toni Martínez in uscita dal Porto, la Fiorentina è interessata all'attaccante spagnolo

Secondo quanto riporta il sito portoghese O Jogo, in casa Porto ci si prepara a due cessioni in vista del mercato di gennaio: Gabriel Veron e Toni Martínez sembrano infatti essere con le valigie in mano. Sull'attaccante spagnolo classe 1997 ci sarebbe anche l'interesse della Fiorentina, oltre che quella dell'Herta Berlino e di altri club tedeschi.

La punta ex Famalicão in questa stagione ha collezionato 12 presenze e 2 gol. Decisivo sarà comunque il nulla osta dell'allenatore Conceição, che sarà privato anche di Taremi, che andrà in Coppa d'Asia.